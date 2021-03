Le trafic métamorphosé? – Feu vert pour les premières voitures vraiment autonomes Au Japon, Honda vient de commercialiser le premier véhicule homologué pour une conduite automatisée de niveau 3. Mercedes s’apprête à déployer le sien sur les routes allemandes. Et en Suisse? Christophe Pinol

La Honda Legend Hybrid EX, premier véhicule autonome de niveau 3 à être mis sur le marché, dans les rues de Tokyo, début mars. KEYSTONE

Si tout le monde attendait Tesla au tournant, c’est finalement Honda, la semaine passée, qui est devenu le premier constructeur automobile à obtenir la certification de conduite automatisée de niveau 3. Le géant nippon a en effet mis en vente, au Japon, sa berline de luxe, la Honda Legend Hybrid EX, homologuée pour rouler de manière autonome, mais sous certaines conditions seulement.

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’industrie automobile a adopté 6 niveaux de conduite automatisée, de 0 à 5. Le premier ne concerne que les voitures aux fonctions basiques, comme un régulateur de vitesse, et le dernier doit permettre la suppression pure et simple du volant avec un véhicule capable d’évoluer seul dans toutes les situations possibles.