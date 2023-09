Feux en Grèce – «ll n’y a plus rien, tout est mort ici» Pendant 17 jours, les incendies ont ravagé le nord-est du pays. Dans l’Evros, les habitants se sentent abandonnés et redoutent les conséquences économiques d’un tel désastre. Clémentine Athanasiadis - région d'Alexandroupoli

90’000 hectares de végétation ont brûlé, surtout dans l’Evros. Ici la forêt de Dadia, parc national d’importance européenne, où ne subsistent que de rares îlots verts dans un paysage de cendres. VBS/DDPS

Avec son pick-up bleu, Nikolaos Voukoureslis sillonne les routes qui entourent Dikella. Ce village de quelque 300 habitants se trouve à proximité d’Alexandroupoli, chef-lieu de l’Evros. L’homme de 80 ans est abasourdi par le paysage qui défile. Il lâche le volant et pointe l’étendue des champs d’oliviers brûlés. Certains troncs ont été scindés en deux, consumés de l’intérieur par les flammes. D’autres ont cédé et gisent, allongés sur un lit de cendres. Une forte odeur de cramé pénètre l’habitacle. «ll n’y a plus rien. Tout est mort. Mon cœur se noircit quand je vois ça».