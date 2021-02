Températures hivernales – Février a été très doux pour la 3e fois consécutive Les températures du mois de février étaient très douces, pour la troisième année consécutive.

Février 2021 était pour la troisième année consécutive un mois très doux. Keystone/Martial Trezzini

La Suisse a connu pour la troisième année consécutive un mois de février très doux, surtout en montagne au Nord des Alpes. De nombreuses journées avec des températures bien au-dessus de la moyenne ont été compensées par une brève vague de froid.

Des records de douceur sont tombés au cours de la dernière décade du mois. Les régions de montagne du Nord des Alpes au-dessus de 1000 mètres ont même connu le quatrième mois de février le plus doux depuis le début des mesures en 1864.

Le 21 février, sous l’influence du foehn, les températures maximales ont atteint 18 à 19 °C en Valais, 20 à 22 °C dans les vallées alpines du Nord des Alpes. Les 24 et 25 février, des pointes à 20 °C ont été mesurées en Valais central, ainsi que dans la vallée du Rhin. Au Sud du Tessin, le thermomètre a dépassé 21°C.

Le 24 février, la Suisse romande bat aussi des records pour un mois de février avec 19,6 °C à Fahy (JU) (record égalé avec le 25 février 1990), 16,1 °C à La Brévine (NE) et 14,4 °C au Chaumont (NE). Le 25 février, d’autres records sont mesurés avec 16,8 °C à La Chaux-de-Fonds (NE) ou 11,9 °C au Moléson (FR). La Brévine, avec 16,2 °C, bat son record de la veille.

L’un des dix plus chaud depuis 1864

En plaine également, ce mois s’est localement montré très doux. Sion (VS) a mesuré le mois de février le plus chaud (à égalité avec février 2020) et Lugano (TI) le quatrième le plus doux depuis 1864.

La brève vague de froid du 10 au 15 février n’a, elle, rien eu d’exceptionnel. En moyenne nationale, ce mois a dépassé la normale de 3,3 degrés, ce qui en fait l’un des dix mois de février les plus doux depuis 1864.

Précipitations déficitaires

De nombreuses régions de Suisse ont enregistré des précipitations nettement déficitaires, de l’ordre de 40 à 60 % de la norme 1981-2010. Les sites alpins d’Andermatt (UR) et de Grächen (VS) n’ont reçu que 30% de la norme, et Chaumont dans le massif du Jura seulement 40%. Au Sud des Alpes, en revanche, il est tombé l’équivalent de 120 à 145% de la norme 1981-2010.

ATS