Ce titre a le mérite de rimer, mais il a aussi un sens. «Février sans supermarché» est une initiative qui grandit rapidement. Elle a son origine dans notre chère Suisse romande et nous pouvons en être fières et fiers. Son principe? Relever pendant un mois le défi de ne pas faire d’achats dans un supermarché. Son but? Consommer moins, mieux, local, et soutenir nos artisan·e·s et producteurs·trices.

Consommer mieux ne doit pas être un luxe réservé à quelques un·e·s. On pense parfois que les supermarchés sont bon marché. Pourtant, vous paierez souvent moins cher en achetant local et de saison, directement des mains de la personne qui a produit, au marché, à la ferme ou dans une épicerie. La raison est simple: il y a dans ce cas moins d’intermédiaires et vous achetez ce qui peut être produit à ce moment-là. C’est ce qu’on appelle les circuits courts. C’est le type d’économie – de proximité, à taille humaine, valorisant l’humain et son travail – que nous défendons avec les Vert·e·s.

«Une démarche essentielle pour tous les petits commerces qui souffrent.»

Mais ce n’est pas seulement bon pour les consommateurs·trices. Dans la crise que nous traversons, c’est une démarche essentielle pour tous les petits commerces qui souffrent. La boulangère du quartier, notre maraîcher, l’épicerie familiale d’en face, la vigneronne de Lavaux, le brasseur de Puidoux, ou notre pizzeria préférée qui doit se contenter de vendre à l’emporter. Mais aussi notre librairie, notre vendeur de chaussures ou notre boutique de cadeaux favorite, toutes ces actrices et acteurs locaux ont plusieurs choses en commun: elles et ils font vivre notre ville, nos centres de quartier et nos villages.

Et si on ajoute les problèmes de suremballage et les kilomètres parcourus par une majorité des produits de supermarché, il devient évident de les éviter au maximum, comme nous voulons aujourd’hui favoriser l’huile de colza vaudoise à l’huile de palme qui déforeste l’Indonésie.

Diversité en danger

Et qu’on ne vienne pas dire que cette initiative met en péril des emplois. De nombreuses études montrent que les petits commerces créent plus d’emplois que les grandes surfaces où tout est optimisé et centralisé pour limiter les coûts. Des dizaines de petites enseignes de proximité disparaissent chaque année, et avec elles la diversité de l’offre.

Un changement de réflexes, l’espace d’un mois, peut devenir une habitude régulière, d’autant plus qu’on se fait plaisir, avec des produits de qualité et la richesse de nos terroirs, et on découvre souvent de nouvelles choses: une bière artisanale le vendredi soir, un kiwi vaudois au marché du samedi, ou un pain frais du boulanger le dimanche… en attendant de pouvoir retrouver nos librairies et fleuristes dès la réouverture. En plus de cela, on soutient et on renforce le tissu économique ultra-local qui en a le plus besoin, pour passer cette crise et repartir sur des bases saines. Alors, qui relève le défi?