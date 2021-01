Fusion automobile – Fiat Chrysler et PSA contraints d’inventer une identité commune L’alliance validée lundi par les actionnaires du groupe donnera naissance à Stellantis, le 4e plus gros constructeur au monde en termes de ventes. Olivier Wurlod

Carlos Tavares sera à la tête d’un géant regroupant un total de 14 marques et donna nt du travail à plus de 400 ’ 000 personnes . AFP

En ce début d’année, le monde automobile compte un nouveau géant: le groupe Stellantis né de la fusion de Peugeot Citroën (PSA) et Fiat Chrysler (FCA). Le nom de cette entité - qui regroupera un total de 14 marques et donnera du travail à plus de 400’000 personnes - est loin d’avoir été choisi au hasard puisqu’en latin, cet adjectif signifie «parsemé d’étoiles».

Pour mériter son nouveau nom, le nouveau géant de l’automobile aura malgré tout beaucoup à faire et cela dans une période particulièrement complexe après la cuvée sinistrée de 2020 pour toute la branche.