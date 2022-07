Un festival réchauffé – Fièvre du samedi soir et frappe volcanique à la Cité Sous le vent mais dans la touffeur, la manifestation gratuite a déroulé un samedi soir festif avec la chanteuse et danseuse Baby Volcano en coup de chaud. Boris Senff

Baby Volcano allumant les feux de la scène du Grand Canyon, samedi soir, au Festival de la Cité. Eddie Taz

La conjonction entre la volonté de faire la fête – velléité bien légitime un samedi soir – et les propositions artistiques d’un festival, en l’occurrence celui de la Cité à Lausanne, donne souvent lieu à d’étranges mélanges entre fêtards en goguette et spectacles plus ou moins pointus ou hédonistes. La plupart du temps, un bon sound system fait l’affaire et la manifestation n’en manque pas pour tous ceux qui cherchent à tanguer un verre – consigné – à la main. Mais, parfois, les scènes s’en mêlent et doivent affronter avec plus ou moins de bonheur la foule fiévreuse d’alcool et de fougue postconfinement. Dans l’ensemble, le cocktail est plutôt en faveur des artistes. L’indulgence de la foule permet par exemple à la «trash pop» de Kalika à la Cathédrale Nord de donner le change, car là où il y a du rythme, le festivalier hoche la tête…