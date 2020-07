Nomination – Figure d’Amnesty, Manon Schick chapeautera un SPJ transformé Cesla Amarelle a nommé l’ancienne directrice d’Amnesty à la tête de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Cette nouvelle entité doit reprendre et élargir les fonctions du Service de protection de la jeunesse. Mathieu Signorell

Porte-parole d’Amnesty International depuis 2004, Manon Schick en a été la directrice générale de 2011 jusqu’à ce mardi. Odile Meylan

Après d’importantes défaillances et face aux critiques, notamment celles de l’ancien juge fédéral Claude Rouiller, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) n’existera bientôt plus. Dès le 1er septembre, il faudra parler de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le Conseil d’État l’a annoncé ce mercredi.