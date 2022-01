Atteintes à l’honneur – Figures publiques insultées, internautes condamnés Trois personnalités politiques ont récemment obtenu les condamnations de quidams qui s’en prenaient à eux sur les réseaux sociaux. Des délits toujours plus poursuivis et réprimés. Flavienne Wahli Di Matteo

Jouer du smartphone ou du clavier pour discréditer autrui peut coûter cher. Les cibles sont de plus en plus enclines à engager des poursuites pénales. Getty Images

Hasard du calendrier? Trois personnes engagées dans la vie politique locale vaudoise viennent d’obtenir la condamnation d’internautes qui les avaient prises pour cible sur les réseaux sociaux. Plus qu’une coïncidence, ces sanctions reflètent une réalité: les atteintes à l’honneur via la Toile et les poursuites qui s’ensuivent prennent l’ascenseur.