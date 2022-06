Votre ville sera sous les projecteurs du monde entier. Vous jouez sa crédibilité, mais aussi celle de la Suisse, non?

Lugano n’a pas l’expérience des grandes conférences comme certaines capitales ou la Genève internationale. Mais dans la mesure où l’événement sera probablement un peu plus petit qu’on ne le pensait au départ – un certain nombre de participants risquent de se faire représenter ou d’intervenir par vidéo –, je pense qu’il sera possible de gérer cela. Et donc de projeter le nom de Lugano au niveau international. Pour nous, c’est une espèce de campagne de marketing gratuite.