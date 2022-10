Sortir ce week-end – Filles de choc à Vevey et duos d’artistes à Buchillon Film, exposition, festival de musique classique et théâtre à la campagne, découvrez les choix de la rédaction. Cécile Lecoultre Florence Millioud Henriques Natacha Rossel

Les œuvres de Sophie Benvenuti, à la Galerie Aarlo u Viggo à Buchillon. Galerie Aarlo u Viggo

Des filles de choc

Virginie, Petra et Estelle voltigent dans «Cascadeuses», mettant leur corps au service de l’imaginaire du cinéma. À travers ces héroïnes mortes mille fois à l’écran, la réalisatrice Elena Avdija interroge le rapport à la violence, au sexisme, tout en dédramatisant le spectaculaire. «Un film d’action de l’intime», à découvrir en avant-première (en présence d’Elena Avdija) avant la sortie en salle le 9 novembre.

Duos à Buchillon

Les œuvres de Felix Stöckle, à la Galerie Aarlo u Viggo à Buchillon. Galerie Aarlo u Viggo

Le chiffre deux a tout du nombre magique pour Aarlo u Viggo à Buchillon, qui met en lumière deux paires. Dans une exposition à voir jusqu’au 3 décembre, le couple de Biennois Sophie Benvenuti et Felix Stöckle conjuguent leurs singularités graphiques qui lorgnent la vie avec une belle acuité, alors que la Chambre rose de la galerie accueille Morane Grignon et Maude Gyger pour un vernissage jusqu’au 12 novembre de leur recueil de nouvelles érotiques «Nos heures heureuses se dessinent».

Festival Schubert

Organisé par l’association Arts & Lettres, le festival autour de Franz Schubert a lieu de vendredi à dimanche à la Salle del Castillo, à Vevey. Au menu, du Schubert, mais aussi Bach, Mozart et Ravel.

Violence taboue

La bande-annonce du spectacle «Silence, on tourne!» à Cheseaux-sur-Lausanne. Bateau-Lune

Jean Naguel aborde le thème sensible et tabou de la violence faite aux femmes dans la pièce «Silence, on frappe!» porté par les comédiennes Nathalie Pfeiffer, Giliane Bussy et Anna Krenger. À voir dès dimanche au Bateau-Lune, à Cheseaux-sur-Lausanne.

