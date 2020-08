Cinéma – Film phénomène, «Tenet» défie le box-office dès mercredi. Décryptage Le long métrage de Christopher Nolan joue sur les inversions temporelles et aligne les scènes d’action spectaculaires. Pascal Gavillet

Robert Pattinson et John David Washington dans «Tenet» de Christopher Nolan. DR.

L’impression d’être entraîné dans une machine susceptible de vous broyer, et en tout cas de vous dépasser. Tel est le tout premier sentiment qu’on peut éprouver en s’installant, plus ou moins confortablement, devant un film aussi dense que «Tenet», sur les écrans dès mercredi. Dense parce que complexe. Complexe parce que jamais binaire, maniant les paradoxes via une narration dont une seule vision ne suffit pas à faire le tour. Qu’est-ce qui résiste donc, dans ce film ? Cette opacité du récit, qui semble constamment cacher une autre vérité, et ouvrir une porte vers un univers parallèle insoupçonné ? Le fourmillement à l’œuvre dans toute histoire d’espionnage, ou s’y apparentant ? Le jeu avec les inversions temporelles, pas toujours aisées à comprendre, ici comme ailleurs ? Un peu de tout ça, assurément.

Un film qui résiste

Mais revenons au commencement. Basiquement, la trame de «Tenet» pourrait être celle de n’importe quel film d’espionnage standard. Soit l’opposition entre un héros prompt à sauver le monde (John David Washington), promu espion sans que son identité soit révélée – sinon sous l’appellation du Protagoniste –, et un méchant (Kenneth Branagh) digne des James Bond qui trafique des armes et a surtout mis la main sur une technologie susceptible de renverser le temps. Pire! Un troisième conflit mondial pourrait être déclenché si rien n’est fait pour arrêter la folie furieuse de l’horrible personnage. De ce conflit a priori basique émerge un film sur lequel on perd rapidement tout contrôle, un film qui nous résiste, dans le bon sens du terme. Car Christopher Nolan, en cinéaste visionnaire qu’il prétend être – et que parfois il est, à juste titre – tente de représenter ce schéma d’inversion temporelle qui définit tout l’enjeu de son intrigue. Mais le schéma est abstrait, désincarné. Remonter le temps, c’est nier la nature, se déplacer en terrain inconnu et aborder la face cachée de notre réalité.

D’où certaines difficultés dont le cinéma peut parfois, miraculeusement, triompher. Chez Nolan, ces solutions, ces représentations, sont purement visuelles. Quitte à tromper son monde. Selon une logique oppressive, le film possède un aspect incantatoire, presque halluciné dans sa manière d’empoigner puis de tordre le réel, jouant souvent (mais non constamment) sur les symétries, les paradoxes, les inversions, pour figurer un monde où tout peut se produire dans les deux sens, où ce qui vient après précède ce qui d’ordinaire se produit avant, phénomènes garants de cet inconfort narratif que le film met en scène si brillamment.

«Le film compose avec un casting qui compte pour une grande part dans sa réussite»

Dans le même mouvement, «Tenet», œuvre palindrome sans solution de continuité, multiplie les scènes d’action au point de ne contenir presque plus rien d’autre. Il y a là un essoufflement par l’action, un syndrome de course-poursuite affolante que rien ne semble stopper et qui assure d’ailleurs le côté spectaculaire d’un blockbuster également destiné à contenter les amateurs de ce genre de films. Les prouesses à l’œuvre dans chaque séquence en jettent littéralement, et l’ensemble se trouve unifié par une partition syncopée mais symphonique signée Ludwig Göransson. Musique qui a pour effet de fluidifier le rythme, d’accompagner ces instants de pure mise en scène que le scénario délivre sans un surplus d’explication. Dans le même ordre d’idées, «Tenet» est un film sans effets, dans le sens où ceux-ci assument une discrétion peu coutumière, se fondant dans le paysage tout en le constituant.

Pattinson au sommet

Entretenant des rapports avec «Inception», mais aussi avec «Interstellar», dont il partage le goût pour les paradoxes temporels, le film compose également avec un casting qui compte pour une grande part dans sa réussite. John David Washington, fils aîné de Denzel, déjà remarqué dans «BlacKkKlansman» de Spike Lee, est aussi sobre qu’efficace. Mais le plus bluffant, ici, c’est encore Robert Pattinson, son étrange comparse, qui une fois de plus prouve qu’il parvient toujours à injecter sa touche personnelle dans un film, que celui-ci soit profilé auteur ou non. Ces derniers jours, on a pu découvrir les images de «The Batman», dans lequel il tient le rôle-titre et qui sortira dans une année. Un aperçu qui n’est pas loin de nous convaincre que l’acteur est l’un des plus doués au monde. En attendant, il prend le meilleur dans «Tenet» et ce n’est pas pour déplaire.