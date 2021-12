États-Unis – Fin de cavale pour les zèbres échappés près de Washington Deux zèbres qui vivaient en liberté à quelques dizaines de kilomètres de Washington depuis près de quatre mois, échappant aux tentatives de captures, ont finalement été rattrapés, a annoncé un responsable mardi.

Image d’illustration. AFP

Les équidés s’étaient échappés fin août de la ferme du Maryland où ils vivaient et leur folle aventure – tout autant que les échecs successifs à les attraper – avait passionné habitants et médias locaux. Mais après avoir fait tourner en bourrique les autorités, les zèbres ont été capturés, a annoncé mardi Richard Bell, un représentant d’une agence du ministère américain de l’Agriculture, sans fournir plus de détails.

Le comté de Prince George, où se déroulait la poursuite, avait annoncé il y a plusieurs semaines qu’il aurait recours à d’autres zèbres pour tenter d’attraper les quadrupèdes récalcitrants.

L’affaire, documentée avec amusement sur les réseaux sociaux par les résidents au fil des apparitions des animaux, avait pris un tour sordide en octobre.

Le comté de Prince George avait annoncé le décès d’un troisième zèbre, qui avait fui en même temps que ses comparses mais avait été pris dans un piège. Leur propriétaire, Jerry Holly, avait été inculpé d’actes de cruauté sur des animaux. L’homme, qui vit dans une grande ferme, possédait une trentaine de zèbres, selon la justice.

La possession d’animaux exotiques, phénomène mis en lumière dans la série Netflix «Tiger King», est autorisée dans certains États américains, permettant à ceux qui le souhaitent de garder chez eux tigres ou singes.

AFP

