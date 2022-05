États-Unis – Fin de cavale pour un dangereux évadé et de sa gardienne complice Après dix jours de cavale, le détenu Casey White et sa gardienne complice Vicky White ont été arrêtés dans l’État de l’Indiana, lundi 9 mai 2022, après une course-poursuite avec la police américaine.

Vicky White et Casey White (qui ne sont pas apparentés) s’étaient évadés de la prison du comté de Lauderdale à Florence, dans l’Alabama, le 29 avril 2022. AFP

C’est la fin d’une cavale sur fond de romance qui passionnait l’Amérique: la police a arrêté lundi dans l’État de l’Indiana un détenu «extrêmement dangereux», qui s’est évadé le 29 avril grâce au concours d’une agente pénitentiaire, également interpellée. «Casey White est à nouveau en état d’arrestation», a déclaré aux journalistes le shérif Rick Singleton, chargé de coordonner la traque des fugitifs.

Sa complice présumée, l’agente pénitentiaire Vicky White, a elle été blessée lors de l’interpellation. Ayant débuté dans une prison de l’Alabama, leur fuite s’est déroulée durant dix jours, sur des centaines de kilomètres et dans au moins quatre États.

Course-poursuite motorisée

Mais l’échappée a tourné court au terme d’une course-poursuite en voiture avec les forces de l’ordre. Le couple a été pris en chasse alors qu’il se trouvait dans un pick-up Ford dans l’agglomération d’Evansville, au cœur du Midwest, a précisé le shérif.

«Casey White conduisait ce véhicule. Vicky White se trouvait sur le siège passager. Lors de la poursuite, le pick-up a eu un accident. Casey White s’est rendu. Vicky White a été transportée à l’hôpital», a relaté le chef policier. Il n’a pas précisé la nature des blessures de l’agente pénitentiaire mais, selon des médias américains, la femme a tenté de se suicider avec son arme à feu. Vicky White, 56 ans, et Casey White, 38 ans, ont le même nom mais ne sont pas apparentés.

L’improbable duo a suscité un vif intérêt notamment en raison des contrastes les opposant: elle, petite fonctionnaire modèle à la vie apparemment bien rangée; lui, colosse multirécidiviste de 2,06 m écroué pour meurtre présumé. «Nous avons aujourd’hui mis hors d’état de nuire un homme très dangereux», s’est félicité le shérif Singleton. «Et il ne reverra jamais l’air libre». Ses hommes ont bénéficié d’un tuyau sur la présence du couple dans l’Indiana et d’images de vidéosurveillance tournées dans une station de lavage de voitures où a été aperçu le pick-up Ford. Pourtant, ces derniers jours et jusqu’à ce lundi, les deux fuyards semblaient conserver au moins une longueur d’avance sur leurs poursuivants.

Une évasion bien conçue

«Nous sommes en quelque sorte de retour à la case départ», avait ainsi déploré vendredi le shérif Singleton, en constatant que le plan d’évasion avait été «très bien pensé». Le 29 avril, c’est en effet avec une facilité déconcertante que Vicky White a extrait Casey White de son pénitencier dans la ville de Florence, où il purgeait une peine de 75 ans de réclusion. La femme supervisait les transferts de prisonniers pour le shérif du comté de Lauderdale.

Une vidéo a montré la fonctionnaire escorter le grand détenu tatoué, dont les pieds et les mains étaient entravés par des chaînes, le faire monter dans sa voiture de police, et l’emmener à l’extérieur sous le faux prétexte d’une évaluation psychologique au tribunal. L’«employée modèle» selon le shérif, décrite par le procureur du comté comme «la personne la plus fiable de la prison», avait ensuite prévu un véhicule de substitution sur le parking d’un centre commercial à proximité. Cette voiture, que la fonctionnaire avait achetée sous un nom d’emprunt, a été retrouvée dans une fourrière du Tennessee, sans que ce rebond dans les investigations permette vraiment aux enquêteurs de progresser.

On apprendra plus tard que l’agente pénitentiaire avait retiré en liquide quelque 90’000 dollars, produit de la récente vente de sa maison, et acheté des vêtements civils pour remplacer la combinaison de détenu de son compagnon. La prime offerte par les autorités en échange de toute information pouvant mener à l’arrestation des deux fugitifs avait été remontée à 25’000 dollars.

