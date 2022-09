Funérailles d’Elizabeth II – Fin de la parenthèse du deuil La vie politique du pays, suspendue depuis le 8 septembre, va reprendre son cours, marquée par la flambée des prix et le spectre de la récession. Malika Nedir

Liz Truss, lisant un texte lors des funérailles de la reine Elizabeth II à Westminster Abbey, le 19 septembre 2022. La reine est morte deux jours après avoir intronisé la nouvelle première ministre. Getty Images

Pendant douze jours, la vie du Royaume-Uni s’est suspendue. Jeudi 8 septembre, l’annonce du décès d’Elizabeth II interrompait un débat crucial au Parlement sur l’envolée du coût de la vie. Lundi 19 septembre, le pays enterrait sa souveraine dans une ultime journée de fastes et d’émotion populaire. Durant cette parenthèse, le Parlement a cessé ses travaux, le gouvernement s’est mis en pause et les grévistes ont interrompu leurs actions pour permettre aux Britanniques de participer aux hommages. Ces derniers jours, la longueur de la queue le long de la Tamise jusqu’au cercueil d’Elizabeth II à Westminster Hall a fasciné tout le pays, reléguant le brûlant sujet des factures de gaz et d’électricité au second plan.