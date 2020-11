Canton de Vaud – Fin de la pollution de l’eau à Château d’Oex Une pollution du réseau avait été détectée vendredi dernier dans la commune du Pays d’Enhaut. Si son origine n’a toujours pas pu être identifiée, l’eau est à nouveau potable.

L'eau est à nouveau potable à Château-d'Oex (image d'illustration). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

L’eau est à nouveau potable à Château d’Oex (VD). Une pollution du réseau avait été détectée vendredi dernier.

Il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau et il est à nouveau possible de la boire au robinet, a indiqué mercredi à Keystone-ATS la Confrérie des eaux. La pollution, découverte vendredi dernier, concernait la commune du Pays d’Enhaut et les hameaux des Moulins, de Gérignoz, des Granges et des Combes ainsi que le secteur de la route des Siernes Picaz (la zone sur la commune de Château d’Oex).

L’origine de la pollution n’est pas encore précisément établie. Mais les premières investigations «laissent apparaître une concentration de gibier sur les zones de captage de la source incriminée», a précisé la Conférie.

Un incident similaire était intervenu en juillet dernier. Le problème avait été attribué aux intempéries.

ATS/NXP