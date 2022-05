Tennis – Fin de l’aventure pour Bencic à Roland-Garros La Saint-Galloise ne disputera pas son premier 8e de finale à Paris. Elle s’est inclinée 7-5 3-6 7-5 contre Leylah Fernandez. Renaud Tschoumy Paris

Encore une désillusion pour Belinda Bencic. AFP

Elle était la joueuse la mieux classée de sa partie de tableau (14e), mais Belinda Bencic n’aura pas su profiter de l’aubaine à Roland-Garros. Vaincue 7-5 3-6 7-5 par Leylah Fernandez (18e) au terme d’une bataille de 2h49 en ouverture de la journée sur le court Philippe-Chatrier, la Saint-Galloise de 25 ans ne disputera pas le premier 8e de finale de sa carrière à la Porte d’Auteuil.

Prise de vitesse par le tennis tout en contre de la frêle Canadienne (168 cm) lors des premiers jeux (0-3), la championne olympique de Tokyo a recollé en entrant dans la terrain grâce à sa puissance du fond de court. Elle s’est ensuite procuré deux balles de break à 3-3, avant de le réussir à 4-4, après plusieurs erreurs directes de Fernandez. Dos au mur alors que Bencic servait pour le gain de la manche, la finaliste du dernier US Open a alors sorti trois jeux de haut volée pour renverser complètement la fin du 1er set (7-5).

Avertissement

Après avoir lâché quatre jeux d’affilée, la Suissesse a stoppé l’hémorragie et démontré qu’elle savait aussi varier son jeu avec des amorties (!). Le moment où elle s’est complètement relancée est arrivé dans le troisième jeu du 2e set. Coupable d’avoir fait attendre Leylah Fernandez, qui était prête à servir, Belinda Bencic a écopé d’un avertissement. Cela l’a beaucoup agacé et trois frappes très appuyées plus tard, elle a pris les commandes de la deuxième manche pour ne plus les lâcher, bien aidée par les mauvais choix de la Canadienne au filet.

Leylah Fernandez avait alors un très gros coup de moins bien et Belinda Bencic a capitalisé dessus en réussissant le break dès le début du 3e set. Elle a mené 2-0 40-0 avant d’observer, impuissante, la Montréalaise prendre feu à nouveau et s’appuyer sur sa balle. Breakée deux fois, «BB» a vu la jeune joueuse de 19 ans servir pour le gain de la partie. Mais à 5-4 30A, la Canadienne a commis une double faute et une erreur directe…

Dans une fin de rencontre décousue, la Saint-Galloise a perdu une troisième fois son service avant de baisser définitivement pavillon, sur une ultime montée désespérée.

Leylah Fernandez laisse éclater sa joie après sa victoire. AFP

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

