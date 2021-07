Rencontre avec la population – Fin de l’excursion vaudoise du Conseil fédéral Les sept Sages n’étaient plus que six vendredi pour continuer leur course d’école annuelle. Guy Parmelin les a amenés à Nyon.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a reçu un cadeau de la part de Daniel Rossellat, le syndic de Nyon. KEYSTONE/Magali Girardin

Le Conseil fédéral a bouclé vendredi son excursion de deux jours dans le canton de Vaud. Après une balade en bateau sur le Léman au départ de Villeneuve, le président de la Confédération Guy Parmelin et ses collègues ont débarqué à Nyon pour rencontrer la population.

«Emmener le Conseil fédéral dans mon coin de pays a été un vrai privilège», a déclaré Guy Parmelin devant les quelque 350 personnes qui étaient réunies sur l’esplanade des Marronniers. Il a relevé que ces deux jours en terre vaudoise avaient permis au gouvernement de «s’oxygéner l’esprit». La présidente du Conseil d’État vaudois Nuria Gorrite et le syndic de Nyon Daniel Rossellat ont aussi pris la parole.

Visite d’une ferme

Après leur rencontre avec la population nyonnaise, les conseillers fédéraux ont visité une ferme d’agrumes. À noter que les sept Sages n’étaient plus que six vendredi, la ministre des Sports Viola Amherd s’étant rendue à Saint Petersburg pour assister au match de l’Euro entre la Suisse et l’Espagne.

L’excursion 2021 du Conseil fédéral, qui s’était arrêtée la veille à Concise, à la vallée de Joux et au Pays-d’Enhaut, s’est achevée vendredi en début d’après-midi par un dîner en petit comité dans la région de Nyon.

ATS

