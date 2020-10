Coronavirus – Fin de saison pour la Société de navigation du lac de Bienne Depuis le Covid-19 et le port obligatoire du masque sur les bateaux, le nombre de passagers s’est effondré. Il n’y aura donc pas d’horaire cet hiver.

La Société de navigation du lac de Bienne (BSG) renonce à son horaire d’hiver. Depuis l’apparition du Covid-19 et le port obligatoire du masque sur les bateaux, le nombre de passagers s’est effondré de plus de 50%. La société prévoit une perte d’un million de francs pour 2020.

Dès le lundi 26 octobre, la Socité de navigation du lac de Bienne annule toutes ses courses à l’horaire. Les croisières à thèmes sont maintenues et les croisières spéciales, notamment la location de bateaux, sont toujours possible, a annoncé mercredi l’entreprise.

Par rapport à l’année précédente, la BSG a enregistré une chute de la fréquentation de plus de 50%. La perte sur les courses à thèmes est même de 80%. Au niveau des croisières spéciales, moins d’un tiers d’entre elles ont pu avoir lieu.

«D’un point de vue économique, il ne fait plus sens de continuer à proposer les courses régulières selon l’horaire d’hiver», a estimé le directeur d’exploitation de la BSG Thomas Mühlethaler. La reprise des courses régulières est prévue pour le 21 février 2021. Mais elle pourrait aussi avoir lieu à une date ultérieure selon la situation.

«Nous avons à nouveau fait une demande de chômage partiel», a ajouté Thomas Mühlethaler. En raison de la crise du Covid-19, les plus grands projets ont été reportés à une date ultérieure. Seules les révisions et les travaux d’entretien nécessaires sont prévus et tout le reste doit être supprimé pour des raisons financières.

