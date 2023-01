Skicross – Fin de saison pour Romain Détraz Le skicrosseur vaudois est poursuivi par la malchance. Il a déjà dû mettre fin à sa saison 2022/2023, à cause d'une hernie discale, a indiqué le site SkiActu.ch. Robin Carrel

Le Vaudois dans ses oeuvres. AFP

Commotionnée en janvier 2020 et victime d'une déchirure des ligaments à l'entraînement en août de l'année dernière, l'athlète de Forel enchaîne les coups durs. Cette fois, c'est une hernie discale qui lui a été diagnostiquée. Détraz passera sur le billard la semaine prochaine.

«J’ai décidé de me faire opérer, car j’ai aussi vu que l’on peut revenir ensuite rapidement sur les skis. Justin (Murisier) skiait trois semaines après son opération, a positivé le Suisse sur SkiActu. Je veux prendre le temps pour ne plus avoir de problème. Ce serait déjà bien de pouvoir skier au mois d’avril et ensuite de pouvoir enchaîner sur une vraie préparation physique.»



