Allègement des mesures Covid – Fin du masque obligatoire dans les écoles vaudoises Dès lundi, le corps enseignant et les élèves de l’école obligatoire pourront enlever le masque. Pas de changement au postobligatoire. NRO/comm.

Les élèves et les enseignants de l’école obligatoire pourront supprimer le masque en classe. KEYSTONE

Le corps enseignant et les élèves de l’école obligatoire vaudoise pourront enlever le masque pendant les cours (y compris les leçons de sport et de musique) dès lundi 4 octobre. Les adultes et élèves dès la 9e année devront toutefois continuer de porter le masque à l’intérieur des bâtiments, hors des salles de classe.

«Grâce au système de surveillance et de vigilance mis en place par les Départements de la santé et de la formation, et au vu de l’analyse de la situation épidémiologique et des hospitalisations, des allègements des mesures en vigueur dans les lieux de formation sont aujourd’hui possibles», indique le Canton de Vaud dans un communiqué.

Ces nouvelles mesures ne concernent pas le postobligatoire, où le port du masque reste en vigueur. Une réévaluation sera faite autour du 10 novembre. À noter également que la vaccination mobile offerte au secondaire II se poursuit. À l’heure actuelle, 2280 personnes en ont bénéficié. 68% des 16-17 ans et 35% des 12-15 ans sont aujourd’hui vaccinés.

1300 capteurs de CO 2

Pour améliorer l’aération des salles de classe, le Canton est en train d’installer 1300 capteurs de CO 2 dans les lieux de formation de l’école obligatoire et postobligatoire. «Il y en a un pour cinq classes avec, comme objectif, la sensibilisation à la qualité de l’air», précise l’État de Vaud. Qui rappelle que «les gestes barrières et l’aération de la classe sont des moyens essentiels de lutte» contre la circulation du virus.

À l’approche de l’hiver, le Canton annonce également que les camps de ski prévus peuvent être maintenus. «Les séjours à la montagne sont importants pour leur aspect sportif indéniable, mais aussi pour le vivre ensemble et l’apprentissage de la vie en communauté, tout comme les autres voyages scolaires d’ailleurs.»

