La rénovation du collège de Granges ayant pris du retard, la Commune revoit ses plans et investit dans un bâtiment neuf.

«Notre collège continuera à se dégrader quelques années pour la protection du patrimoine pendant que nous construisons une nouvelle école.» Amer, Christian Cosendai, syndic de Valbroye, a eu gain de cause devant le Conseil communal, mercredi. Par 28 voix contre 17, le Législatif a validé un crédit d’étude de 376’000 francs en vue de la construction d’une nouvelle école de huit classes. Estimé à 8,4 millions de francs, le nouveau bâtiment se dressera sur une parcelle voisine du parking du centre Sous-Bosset.

«La Municipalité a décidé d’intervertir le phasage des travaux. On débutera par une construction neuve et on met de côté la rénovation du collège historique.»

Christian Cosendai, syndic de Valbroye