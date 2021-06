Tennis – Finaliste à Paris, Stefanos Tsitsipas est déjà éliminé à Londres Deux semaines après sa défaite en finale de Roland-Garros, le Grec s’est incliné dès le 1er tour de Wimbledon, vaincu par l’Américain Frances Tiafoe 6-4 6-4 6-3. Jérémy Santallo

Stefanos Tsitsipas n’y arrive toujours pas sur gazon. AFP

Son escapade à la campagne après Roland-Garros ne l’a semble-t-il pas régénéré suffisamment. Après sa défaite mortifiante en finale à la Porte d’Auteuil contre Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas avait pris le parti de rallier directement le Royaume-Uni, mais sans y jouer un seul match sur herbe. Entre Paris à Londres, le Grec a uniquement fait quelques sets d’entraînement. Et face à Frances Tiafoe (ATP 57) – de loin pas un tirage facile –, cela s’est beaucoup vu lundi après-midi sur le court no 1.

Dès le premier jeu de la rencontre, l’enfant d’Athènes s’est pris les pieds dans le tapis, avec deux vilaines fautes côté revers et une autre en coup droit. Un faux départ qui a mis en confiance le Floridien de 23 ans, qui a ensuite parfaitement joué le coup tactiquement: Tiafoe, qui s’est offert le Challenger de Nottingham et un quart de finale au Queen’s avant Wimbledon, a enfermé son adversaire dans l’angle du court, sur son revers, et s’est rué vers le filet avec succès pour mener deux manches à rien.

La mine des mauvais jours, Tsitsipas a concédé sa mise en jeu en début de 3e manche. C’est paradoxalement à ce moment précis qu’on l’a senti enfin entrer dans la rencontre mentalement. Mais sa bonne volonté n’a pas suffi… Pour la tête de série no 3 du tournoi, c’est la troisième élimination – en quatre participations – au 1er tour à Church Road. Et cela fait déjà un adversaire de taille en moins pour Novak Djokovic dans sa moitié de tableau. Une bien belle journée pour le Serbe après son entrée en lice victorieuse.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.