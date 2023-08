Les impacts financiers de l’accession à la propriété immobilière sont complexes et multifactoriels. Un bilan financier complet et individualisé est recommandé. ISTOCK

On entend souvent qu’en devenant propriétaire immobilier, les dépenses du logement d’une personne ou d’un couple tendent à baisser en comparaison avec les dépenses d’un locataire. Cette notion est répandue parmi les futurs clients. Mais peu d’entre eux arrivent à préciser un montant. Afin d’illustrer et de chiffrer cet avantage, prenons un exemple.

Les intérêts du prêt hypothécaire

C’est le coût de l’argent prêté, qui est déterminé par le montant du prêt et le taux qui peut être variable ou bloqué sur une période prédéfinie: jusqu’à quinze ans, voire davantage dans certains cas. Ces intérêts sont déductibles fiscalement. Pour notre exemple, prenons un taux fixé à 2,5% pour dix ans, ce qui est la durée la plus courante.

L’amortissement

Il s’agit du remboursement du crédit. L’amortissement devient optionnel une fois que le prêt ne dépasse pas les deux tiers de la valeur du bien. Il peut être fait de manière directe, en diminuant le montant du financement chaque année, ou de manière indirecte, en plaçant le montant de l’amortissement sur une solution de 3e pilier fiscalement avantageuse.

L’entretien de l’objet

Il regroupe les charges courantes, telles que l’eau, le chauffage et l’électricité, mais aussi les assurances liées à l’objet (incendie, dégâts d’eau, responsabilité civile et bris de glace), d’éventuelles charges de copropriété et des réparations du bien au fil du temps.

La fiscalité

Une acquisition immobilière aura une incidence directe sur votre imposition. Pour déterminer la variation fiscale, nous tiendrons compte de tous les facteurs influençant le revenu imposable, à commencer par la valeur locative.

Notre exemple prend en compte un couple marié sans enfants vivant à Genève dans un appar­tement de 105 ​m2 dont le loyer est de 3600 francs par mois. Leur revenu imposable est de 180’000 francs. Ils ne cotisent pas au 3e pilier.

Le couple a un coup de cœur pour un appartement construit en 2004, de même surface, toujours à Genève et vendu 1,5 million de francs. Il souhaite connaître la charge mensuelle de ce bien tenant compte de l’apport usuel de 20% (hors frais d’achat).

L’impact de ce bien sur leur revenu imposable se calcule comme suit: au revenu imposable actuel (180’000 fr.) est additionnée la valeur locative (loyer fictif sur lequel les propriétaires sont imposés, soit 20’000 pour la première année). De plus, une série de déductions sont appliquées. Il s’agit des intérêts payés (43’200 fr.), de l’amortissement indirect (14’000 fr.) via un 3e pilier ainsi que de la déduction forfaitaire des frais d’entretien du bien (20% de la valeur locative, soit 4000 fr.). Le revenu imposable passe donc à 138’800 francs.

Leur revenu imposable diminuant de 41’200 francs, leurs impôts baisseront de 16’480 francs par année, si l’on tient compte d’un taux marginal d’imposition de 40% (taux approximatif applicable pour les variations de revenu imposable de ce niveau).

Votre chroniqueur: Steven Duperrex, responsable d’équipe à MoneyPark. DR

Ce modèle peut s’améliorer si le couple décide de placer en 3e pilier déductible le montant maximal admis fiscalement (17’460 fr. dans notre exemple tenant compte des piliers 3a et 3b déductibles à Genève pour 2023).

En outre, des travaux d’entretien, pour un montant supérieur à 4000 francs (20% de la valeur locative), permettraient également d’adoucir la fiscalité.

La charge mensuelle du couple après cette acquisition serait constituée des intérêts hypothécaires (43’200 fr.), l’amortissement indirect (14’000 fr.) et les frais d’entretien réels de l’appartement (10’500 fr. ou 0,7% du prix d’achat), soit un total de 67’700 francs.

À ce montant nous retirons deux sommes. La première est l’impact fiscal mentionné ci-dessus, soit 16’480 francs de réduction par année. La seconde touche l’amortissement indirect de 14’000 francs. En effet, ce montant, contrairement au loyer que ce couple paie actuellement, ne part pas dans la poche d’un tiers mais reste dans le patrimoine du couple. Le loyer réel se monte à 37’220 francs, ce qui nous donne un coût mensuel d’environ 3100 francs.

En devenant propriétaire de cet appartement, ce couple économise alors environ 500 francs par mois par rapport à sa location.

En conclusion, les impacts financiers sont complexes et multifactoriels. Un bilan financier complet et individualisé est recommandé pour évaluer l’impact d’une acquisition immobilière sur sa situation personnelle.

