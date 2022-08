Hommage à un Vaudois d’adoption – Fine gâchette de l’esprit romand, Patrick Nordmann ne dégainera plus Homme de tous les médias, inventeur d’émissions cultes et scénariste pour «Lucky Luke», le Vaudois d’adoption est décédé à l’âge de 73 ans. Francois Barras

Fanatique de «Lucky Luke», Patrick Nordmann avait été choisi par Morris, peu avant sa mort, pour scénariser «Le prophète». LMS

Il y avait quelque chose du cow-boy solitaire chez Patrick Nordmann, et pas seulement lorsqu’il posait Stetson sur la tête dans un ranch du Gros-de-Vaud ou, plus fier encore, réalisait son rêve de gosse en scénarisant deux épisodes de «Lucky Luke». Comme le héros de Morris, le Vaudois d’adoption dégainait plus vite que son ombre – ses idées, ses bons mots, ses rires, ses indignations, ses colères. Une vie en épisodes, dont chaque dernière case devait annoncer une nouvelle aventure. Jusqu’à l’ultime, où plus personne ne sifflote dans le soleil couchant. Patrick Nordmann est décédé le 20 août 2022, à l’âge de 73 ans.