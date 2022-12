Stationnement à Lausanne – Fini de se parquer sur la place Centrale La Ville veut supprimer les 42 places pour les voitures et les 31 pour les motos afin de rendre l’endroit aux piétons. Les commerçants sont d’accord. Laurent Antonoff

Voilà ce à quoi pourrait ressembler la place Centrale à Lausanne une fois les places de parc enlevées Image de synthèse/Ville de Lausanne

C’est une page qui se tourne pour les automobilistes à Lausanne. Ou plutôt un ticket de stationnement. On ne devrait plus pouvoir se parquer sur la place Centrale. La Municipalité a ainsi décidé de rendre les places de parking aux piétons, et cela sans attendre la fin des travaux du M3.