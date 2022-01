Municipalité de Lausanne – Fini l’avion pour Paris, Stuttgart, Milan ou Munich Les élus prendront le train pour les destinations pouvant être ralliées en moins de six heures. Une directive valable pour tout le personnel administratif. Laurent Antonoff

Les autorités compenseront les déplacements en avion restants à raison de 150 francs par tonne de CO₂ émise, à verser dans le Fonds climat. Laurent Guiraud

Les municipaux lausannois vont apprendre à aimer le train, encore plus qu’aujourd’hui. Ils ont ainsi décidé de renoncer à prendre l’avion pour des destinations pouvant être ralliées en moins de six heures par des transports en commun terrestres, ou pour toute destination pour laquelle un trajet par voie terrestre est plus court qu’un trajet en avion.