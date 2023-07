Prévisions météorologiques – Fini les trente degrés et plus pour ces prochains jours Après des semaines de chaleurs importantes, l’atmosphère devrait un peu se rafraîchir et la pluie faire son retour. Mais les changements climatiques compliquent les prévisions. Sylvain Muller

La température du lac ne variera pas beaucoup ces prochains jours pour les personnes souhaitant faire comme ce plongeur immortalisé le 8 juillet à Vevey. La température de l’air oui. keystone-sda.ch

Les accros des applications météo l’auront forcément relevé: le chiffre 3, synonyme de températures supérieures à 29 degrés, n’apparaît plus sur les écrans. «La semaine prochaine (du 24 au 30 juillet), les hautes pressions devraient gagner du terrain sur l’Atlantique, ce qui entraînera une baisse en latitude du courant d’ouest, explique Météo-Suisse-Blog. La Suisse devrait par conséquent être davantage touchée par les précipitations et les températures pourraient passer en dessous des normales saisonnières.»

Alors que depuis le 1er juin, les températures sont restées presque tous les jours au-dessus de la moyenne 1991-2020, – la température moyenne suisse depuis le début de l’été est par conséquent 2,4 degrés au-dessus de la norme – les prévisions tablent désormais sur des températures maximales de 23 degrés ces prochains jours à Lausanne, dimanche excepté avec un petit pic à 26 degrés. Et la pluie pourrait faire son retour dès lundi, mais plus vraisemblablement dès mardi.

Au-dessus de la moyenne

Le blog de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie ne fait pas de prévisions pour la fin de l’été. Il précise cependant qu’il est très peu probable que le bilan global de l’été 2023 soit en dessous de la norme 1991-2020, car, pour cela, il faudrait une deuxième partie d’été particulièrement fraîche.

À propos de prévisions, Météo-Suisse-Blog explique dans un autre post mis en ligne mardi, que l’accélération des changements climatiques perturbe l’établissement des prévisions: «L’évolution rapide du changement climatique remet de plus en plus en question les méthodes statistiques utilisées jusqu’à présent, telles que les tendances linéaires». Différentes alternatives ont été étudiées et les résultats ont été rassemblés dans un rapport, pour l’heure disponible uniquement en allemand. Les nouvelles connaissances et méthodes vont donc être progressivement intégrées dans les techniques de prévisions.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.