Fini, les vacances – La rentrée scolaire, toute une histoire! De la primaire au gymnase en passant par l’apprentissage, des milliers de Vaudois reprennent lundi le chemin de l’école. Comment le vivent-ils? Marie Maurisse

À Yverdon, Noémie s’apprête à entrer en 9P dans un nouveau bâtiment, avec des nouveaux camarades et de nouveaux professeurs. «Je stresse un peu», dit la fan de Harry Potter. Florian Cella

«D’un côté, je me réjouis… Mais de l’autre, je ne me réjouis pas.» Noémie ne pourrait pas mieux résumer l’ambivalence que suscite, chez elle comme chez beaucoup d’enfants, la rentrée scolaire. Ce lundi matin, plus de 97’000 élèves retrouveront le chemin de l’école obligatoire dans le canton de Vaud, après sept semaines de vacances unanimement passées trop vite.