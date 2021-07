Transport aérien – Fini «Mesdames et messieurs» sur les vols Swiss «Chers passagers» ou «bonjour» feront partie des nouvelles formules employées pour s’adresser aux clients ainsi qu’aux collaborateurs du groupe de la compagnie d’aviation suisse.

Cette décision a été influencée par les débats sociétaux au sujet de la notion de genre. KEYSTONE/Ennio Leanza

Swiss décline désormais la neutralité des genres dans les airs et au sol et a décidé d’abandonner les formules «Mesdames et messieurs» pour s’adresser aux passagers, a indiqué mardi la compagnie. Ces règles s’appliquent aussi à Austrian Airlines, Lufthansa, Eurowings et Brussels Airlines.

«Les équipages sont en effet tenus de choisir un discours qui s’adresse à tous les passagers», a expliqué à l’AFP un porte-parole, confirmant une information du quotidien Bild.

À la place, le groupe préconise des expressions comme «Chers passagers» ou «Bonjour», a-t-on précisé de même source, justifiant la décision par «la discussion en cours dans la société, et à juste titre, sur la reconnaissance» de tous.

«C’est un processus qui prendra un certain temps», a ajouté ce porte-parole selon lequel la décision vaut pour toutes les compagnies du groupe. La nouvelle directive ne vaudra pas que vis-à-vis des passagers mais pour l’ensemble des métiers du groupe.

AFP

