Les Lausannois Virginie Miserez Larpin et son mari Olivier Larpin (deuxième plan) accueillent une famille ukrainienne qu’ils sont allés chercher à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine: Slava, sa femme Yana, leur fille Nastya (12 ans) et leur chiot «Neo» (4 mois).

CHRISTIAN BRUN