Décision de justice – Flashé, il contestait l’emplacement du panneau de sortie du village Le Tribunal cantonal a rejeté le recours d’un automobiliste qui estimait avoir quitté Villars-sous-Yens au moment du contrôle. Laurent Antonoff

Le radar de la gendarmerie était installé 100 mètres avant la sortie du village. VQH

Cela nous est arrivé à tous. Ou presque… En sortant d’un village au volant de notre voiture, on appuie un peu sur le champignon avant le panneau de fin de limitation de vitesse à 50 km/h. C’est justement ce qui est arrivé à un conducteur en mars 2019 à Villars-sous-Yens, sauf qu’il n’avait pas vu le radar placé juste avant la sortie du village. Contestant la sanction du Service des automobiles et de la navigation (SAN), il s’était mis en tête de remettre en question l’emplacement du panneau. Les juges de la Cour de droit administratif et public (CDPA) du Tribunal cantonal ont rejeté son recours.

«L’excès de vitesse, marge de sécurité réduite, était de 16 km/h»

Marge de sécurité réduite, l’automobiliste avait dépassé la limitation de vitesse de 16 km/h. Condamné par ordonnance pénale pour violation simple des règles de la circulation, le SAN lui avait infligé pour sa part un avertissement, considérant que l’excès de vitesse commis constituait une infraction légère. Une sanction contestée par le conducteur, qui estime qu’il se trouvait en réalité à l’extérieur du village, au-delà des habitations sur une route qui quitte le village et que c’est le panneau de fin de limitation à 50 km/h qui était mal placé. Il voulait bien admettre s’être rendu coupable d’une infraction particulièrement légère, mais il contestait l’avertissement.

Les juges ont consulté les cartes

Les juges de la CDPA ne se sont pas rendus à Villars-sous-Yens pour examiner le panneau en question, mais ils ont quand même consulté le guichet cartographique cantonal. Ils en sont arrivés à la conclusion que le panneau est certes placé à la hauteur d’un groupe de maisons qui ne fait pas partie du bourg, lequel commence 200 mètres plus loin, mais qui peut être considéré comme un élément bâti du village. Verdict: il n’y a aucun motif de mettre en doute la validité de la signalisation. Et encore moins son emplacement.