Compétition de «downhill» et freeride – Flashés à 90 km/h sur la piste des Avants Plus de 150 mordus de vitesse sur des engins mécaniques participeront le week-end de la fête nationale à l’incontournable Bukolik sur les hauts de Montreux. Christophe Boillat

Au Bukolik, tout ce qui se meut sur roulettes dévale la route de 2,5 km à des vitesses folles. Au programme, compétitions et pur freeride. VQH – Patrick Martin Archives

Comme chaque année à la même période depuis 2003, des lugeurs, longboardeurs, patineurs en ligne feront le déplacement des Avants pour dévaler le plus rapidement possible la mythique piste de luge qui relie le haut du funiculaire au village. «La vitesse en luge de rue peut atteindre jusqu’à 90 km/h», précise Nicolas Gachoud, cofondateur de la manifestation et coordonnateur général.

L’événement réunit compétition et freeride sur le parcours de 2,5 km. Le championnat de suisse downhill, manche de la Coupe du monde, y prendra place le week-end prochain. Aussi le freeride pur pour les non-amateurs de chronomètre, coiffés de casque intégral et revêtus de protection. Sont attendus quelque 150 participants, venus majoritairement de Suisse, mais encore d’Italie, France, Autriche, Allemagne, Espagne, Portugal, etc.