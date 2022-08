Des Pâquis à Veytaux, et retour – Flavie Capozzi a traversé le Léman comme un bassin olympique 135 kilomètres, 61 heures de nage: la Glandoise de 24 ans a réalisé une sacrée prouesse. Elle évoque pourtant une préparation lacunaire et une sensation de normalité de retour sur terre. Florian Vaney

Flavie Capozzi a nagé de mercredi à samedi dans les eaux du Léman. DR

Un aller-retour du Léman dans le sens de la longueur, ça use. Enfin, c’est censé user. Au lendemain de son exploit, dimanche, Flavie Capozzi se trouvait sur la plage de Promenthoux. Pas pour se prélasser, se reposer, repenser à l’improbable défi qu’elle venait de relever et profiter de l’air agréable de Prangins. Non, pour participer à un 4x500 m dans le cadre de l’Open Swim Stars. «On s’est motivés avec trois personnes de mon entourage, samedi soir, pendant la fête qui a suivi mon aller-retour. Ça me paraissait fun comme idée. Bon, on a terminé derniers, assez loin de tout le monde, mais on s’est éclatés.» Pour soigner une otite, elle a finalement annulé la partie de volley de l’après-midi…