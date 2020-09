AVANTAGE | 3 cannelés achetés = 4ème offert – Fleur de Pains 3 cannelés achetés = 4ème offert

Fleur de Pains, c’est une boulangerie régionale créant des produits de qualité pour un moment authentique et ayant des valeurs écoresponsables. Les pains sont faits à base de farine labellisée IP-suisse et d’ingrédients issus de fournisseurs locaux. Les pains sont élaborés à partir de levain naturel permettant de bien développer les arômes, une meilleure digestion et une meilleure conservation.