Les gagnants de la pandémie – Fleuristes ou boulangers, le Covid fait aussi des heureux La crise sanitaire et le semi-confinement poussent les consommateurs à se faire plaisir et à prendre soin d’eux et de leur intérieur, ce qui profite à certaines entreprises et commerces. Sylvain Muller

Tous les fleuristes ne sont pas égaux face à la crise, souligne Julie Savary, présidente de la section romande de l’Association suisse des fleuristes (sur la photo). Pour ceux qui dépendent de l’événementiel ou des hôtels, le coup est dur à encaisser. ©Florian Cella/24Heures

«Oui, nos affaires marchent plutôt bien. Mais on n’ose pas trop le dire. On se fait tout petit, parce qu’on pense très fort à tous ceux qui rament.» Face à la lente agonie des restaurateurs, des agences de voyages ou du monde de la culture, les commerçants qui s’en sortent ne sont pas d’humeur à fanfaronner. Sans compter que le Vaudois baigné de protestantisme n’a jamais porté dans son cœur les têtes qui dépassent. Pourtant, en rebattant soudainement les cartes du commerce de détail, le Covid fait aussi quelques gagnants.

«Le chiffre d’affaires de certaines boulangeries a augmenté grâce à la pandémie. Pour certains, c’est même une aubaine», rapporte Yves Girard, secrétaire général de l’association des Artisans boulangers–pâtissiers–confiseurs vaudois (ABPCV). «Mais cela ne concerne que des boulangeries simples, situées à la campagne. Elles bénéficient à la fois du fait que les gens restent plus chez eux et que les confinements successifs ont fait retrouver le chemin du petit commerçant local. Pour les autres, notamment celles situées en ville et équipées de tea-room, la situation est parfois catastrophique.»