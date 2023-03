Groupe Vaudoise Assurances – Fleuron signé Jean Tschumi, le Cèdre s’offre un lifting à 25 millions Lors de sa prochaine rénovation, l’édifice bien connu des Lausannois, siège de l’assureur, sera décloisonné pour devenir un temple «lumineux» du travail. Claude Beda

Monument d’importance nationale, le bâtiment, siège du groupe Vaudoise Assurances, sera prochainement rénové. CELLA FLORIAN

À Lausanne, un immeuble fonctionnel d’une étrange beauté retrouvera sa splendeur et plus de confort sous peu. Œuvre patrimoniale d’importance nationale, le bâtiment le Cèdre, siège du groupe Vaudoise Assurances, sera bientôt rénové. Au programme, la transformation de l’aménagement intérieur et l’amélioration du «climat du bâtiment». Il s’agit de le rendre plus acceptable pour ses occupants, tout en respectant l’œuvre originelle de l’architecte Jean Tschumi. Une entreprise délicate. Qui coûtera entre 25 et 30 millions de francs.