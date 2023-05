Zurich – Fleurs et bougies devant la résidence suisse de la «reine» Tina Turner «Parce que c’est la reine»: peu après l’annonce du décès mercredi à 83 ans de la chanteuse, des fans ont déposé des fleurs et des bougies devant sa résidence près de Zurich, en Suisse.

La foule se presse devant la grille, flanquée de deux grandes colonnes illuminées et portant l’inscription «Algonquin» en lettres d’or. AFP

Niché parmi les dizaines de bouquets déposés devant le grand portail en fer forgé du château Algonquin à Küsnacht, sur la très prisée Côte d’Or du lac de Zurich, un mot écrit à la main: «tu es simplement la meilleure».

«Je suis choqué», dit à l’AFP en retenant ses larmes Miran Znider, un fan slovène de 48 ans qui vit dans les environs. «Je ne m’attendais pas à ce que cela arrive si tôt». Pourquoi est-il venu? «Parce que c’est la reine, la reine de toutes les femmes. J’aime Tina», répond-il.

La foule se presse devant la grille, flanquée de deux grandes colonnes illuminées et portant l’inscription «Algonquin» en lettres d’or.

Chacun attend son tour afin d’y déposer des grands bouquets et des bougies dans des vases en verre rouge. Une chanson de Tina Turner retentit depuis l’une des voitures garées à proximité.

«C’est un jour très triste», dit à l’AFP Ozgur Arzik, 48 ans. «J’ai grandi avec les fils de Tina Turner et j’habite tout près d’ici. J’écoutais toujours ses chansons et je suis vraiment triste que nous l’ayons perdue», poursuit-il. «Je voulais juste être ici».

La chanteuse s’était installée en Suisse en 1995 avec son compagnon, l’Allemand Erwin Bach, 67 ans. En 2013, trois mois après avoir épousé Erwin Bach et acquis la nationalité suisse, elle avait renoncé à sa citoyenneté américaine.

Citoyenne modèle

Elle avait dû apprendre l’allemand et la culture civique helvétique afin de passer les tests nécessaires à sa naturalisation, et la presse locale la qualifiait de citoyenne modèle. Elle participait aux fréquentes «votations populaires», ces référendums locaux ou nationaux qui font la particularité du système politique suisse.

«Le monde a perdu une icône», a écrit sur Twitter le président suisse Alain Berset. «Mes pensées vont aux proches de cette femme impressionnante qui avait trouvé en Suisse une seconde patrie».

«Tina Turner a inspiré les gens du monde entier avec sa voix unique et a touché de nombreux habitants de Küsnacht avec sa chaleur et sa modestie», a déclaré la mairie de la ville dans un communiqué. «Elle était fière d’être citoyenne de Küsnacht», a-t-elle ajouté, saluant ses liens étroits avec la communauté et rappelant qu’elle avait parrainé un bateau de sauvetage baptisé «Tina» et fait don d’illuminations de Noël.

Tina Turner et Erwin Bach avaient longtemps loué leur château, en raison de restrictions sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers en Suisse. En 2021, ils avaient acquis pour 76 millions de dollars une nouvelle propriété dans la commune de Staefa, sur la côte nord du lac de Zurich.

À l’époque, Erwin Bach avait déclaré au quotidien «Handelszeitung» que cette propriété de 22’300 m2, dotée d’une piscine et d’un espace privé au bord du lac, servirait au couple de «nouveau refuge pour les week-ends».

En 2021, l’Université de Berne lui avait octroyé un doctorat honoris causa pour son «œuvre musicale et sa vie artistique uniques».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.