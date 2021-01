Communales 2021 – Flopée de candidats «dernière minute» à La Tour-de-Peilz Quatre listes et douze candidats sont en lice pour les cinq sièges de la Municipalité. Six listes de 127 noms briguent les 85 places du Conseil communal. Stéphanie Arboit

À La Tour-de-Peilz, seuls les Verts et le PS avaient présenté à la mi-novembre leur liste commune de quatre candidats: Vincent Bonvin, Sandra Glardon, Élise Kaiser et Dominique Vaucoret. Avec l’objectif non seulement de remplacer la sortante Taraneh Aminian, mais également de regagner le deuxième siège perdu par la gauche en 2016. Remporter un troisième siège qui renverserait la majorité paraît presque mission impossible dans ce fief PLR.

En face, personne n’était pressé de se faire connaître. L’alliance de centre droit PLR-PDC représente ses trois sortants Alain Grangier, Jean-Pierre Schwab et Olivier Wälchli. Le retrait d’Olivier Martin était de notoriété publique. Qui pour le remplacer? Le dépôt des listes a révélé qu’il s’agira du PLR Roger Urech, actuel président du Conseil communal. Qui dit s’être décidé «depuis une grosse année, voire deux. C’est presque une tradition au PLR La Tour: lorsqu’on prend la présidence du Conseil, on accepte de se mettre à la disposition du parti pour les élections.»