Retraite d’une championne de VTT – Florence Darbellay, vététiste par défi plutôt que par passion Partie pour se remettre en forme à 32 ans, Florence Darbellay est finalement devenue une référence. La cycliste a atteint ses objectifs les uns après les autres. Rebecca Garcia

Florence Darbellay consacre une quinzaine d’heures par semaine à ses entraînements, comme ici dans la forêt près de chez elle, sur les hauteurs de Neuchâtel. Yvain Genevay / Tamedia

Les jambes pèsent un peu, mais pas autant que le financement de sa retraite. «Mon conseiller en prévoyance devient plus insistant,» sourit Florence Darbellay. La championne va fermer sa parenthèse sportive cette année. Car elle doit aussi penser à ses vieux jours. Le calcul est simple: une grosse saison à l’international coûte 40’000 francs par année. Florence Darbellay peut compenser avec 10’000 francs de gains. Le reste, elle le prend sur son salaire. Les sponsors sont plutôt matériels. «Réaliser des dossiers pour démarcher de nouveaux partenaires me coûte plus que de travailler une heure supplémentaire», explique la Valaisanne.