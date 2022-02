JO 2022 – Florian Lorimier, le «bourreau» des corps en reconstruction Ancien confident de Didier Cuche, le préparateur physique d’Auvernier s’occupe de Camille Rast et de Justin Murisier, qu’il a reconstruits avant les Jeux de Pékin. Christian Maillard - Yanqing

Florian Lorimier est aux petits soins avec Camille Rast, mais aussi Justin Murisier. PATRICK MARTIN

Pour vivre son «rêve de gamine», Camille Rast en a fait du chemin, jusqu’à Pékin. Trois ans de galère et de doutes durant lesquels la Valaisanne a souffert, après une mononucléose et une grave blessure à un genou. Il lui a fallu du temps et surtout du courage pour se reconstruire et revenir au top jusqu’en Chine.