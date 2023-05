Sortir ce week-end – Foncez à la Fête de la nature, sous chapiteau, en concert… En famille, entre amis ou en solo, il y a de quoi se divertir, cette fin de semaine, dans le canton. Découvrez la quinzaine de choix sélectionnés par la rédaction. Gérald Cordonier Matthieu Chenal Boris Senff Francois Barras Florence Millioud

La Fête de la nature ou le temps de découvrir notre environnement dans toute sa diversité. Yann André

Notre sélection de rendez-vous culturels, populaires ou divertissants, ici ou ailleurs.

Offrez-vous un grand plongeon avec la Fête de la nature

La nature est en fête ce week-end. Yann André

«Après la canicule de l’été dernier et cette ressource qui est devenue rare, aborder le thème de l’eau est apparue comme une évidence!» Le message est clair dès la découverte du site internet qui recense les 300 événements et activités imaginés par la centaine de partenaire romands qui participe à la réalisation de la Fête de la nature. Cette année, l’or bleu sera le fil conducteur du rendez-vous qui vise à éduquer, divertir, sensibiliser son public à des enjeux liés à l’environnement, à la biodiversité…

Si l’enjeu est de taille et que la mission de la Fête de la nature devient urgente, pas question pour autant de plomber le moral des participants. Dans le canton de Vaud, les «curieux de nature» (petits ou grands) pourront ainsi participer à la fabrication de bombes de graines (Lausanne, sa 20), à une balade avec un sourcier professionnel et une passeuse de nature (Romainmôtier, di 21), s’en aller «Ô fil de l’eau» du côté d’Assens (sa 20) ou, encore, partir au secours d’une prairie, pique-niquer dans la nature, découvrir un film, flâner dans un marché printanier…​

Jusqu’au 28 mai, il y en a pour tous les goûts et tous les âges, avec un riche programme (gratuit) qui se décline dans tous les cantons romands, tant en ville qu’à la campagne. Quelques idées pour la semaine prochaine? Un rallye nature dans le quartier sous-gare, à Lausanne (me 24), découverte des arbres résilients au changement climatique à Yverdon-les-Bains (me 23), une immersion dans l’univers du Léman en forme de jeu réflexif (di 28, à Tolochenaz) ou une plongée dans les mystères de la potion magique de Panoramix (Renens, me 24). Entre autres activités! GCO/ATS

«Ô toi, misérable… viens t’amuser sous chapiteau!»

Isabelle Bonillo (à gauche) dégoupille «Les Misérables» de Victor Hugo dans son nouveau spectacle qu’elle joue en solo ou en trio, selon les soirs. Philippe Pache

Comme les hirondelles, la Cie T-âtre IBonillo revient chaque printemps poser son camion-chapiteau à côté de la cathédrale de Lausanne au mois de mai. Après s’être attaquée à Molière, Shakespeare ou aux contes de notre enfance, Isabelle Bonillo passe, cette fois-ci, Victor Hugo à la moulinette de son théâtre de tréteaux, de son inventivité scénique et de son humour non dénué d’engagement ni de passion pour les échanges malicieux avec le public. Cette année, la comédienne retravaille «Les Misérables». Et s’amuse même à encourager les spectateurs à devenir… des misérables – forçat, mère célibataire, enfant maltraité… –, «puisque c’est ce qu’on nous demande actuellement», annonce-t-elle. Si l’univers de cette artiste hors catégories vous est inconnu, foncez à la place St-Maur le découvrir. Et si vous aimez goûter son univers décalé, n’économisez pas votre plaisir. Selon les jours, elle joue en solo ou en trio.

Jazz: un Linx à Chorus

Il fait partie des rares chanteurs de jazz masculins à s’être fait durablement remarquer ces trente dernières années. Le Belge David Linx a toujours fluctué dans ses choix artistiques, très libres. Celui qui, ado, s’était mis sous la protection de James Baldwin et avait rencontré Miles Davis côtoie aussi volontiers l’univers classique. Il donne ainsi en compagnie du pianiste Guillaume Chaussy des variations autour de transcriptions de Bach, Ravel, Scriabine, Schubert, Chopin, Mompou, Rachmaninov et Chostakovitch.

Concert: à la bonne vôtre

Après une première édition grisante (ou grisée), le festival Post-Punk & Wine revient entre les pierres du château de Chillon. Organisée par le label Hummus et la Brasserie de Montbenon, la sauterie réunit de bons groupes de rock et de méritants encaveurs dans une même célébration des sens, en tous cas auditifs et gustatifs. Au menu: Crows (GB), Servi (F), The Grey Lips, VRVN et Corps Pur (CH) pour les oreilles; Domaine de la Baudelière, domaine Les Moines et Clos de Chillon pour les papilles.

Exposition: aux abris!

Associant l’idée de la protection à celle du danger, les abris PC, particularité helvétique et héritage de la guerre froide, sortent des profondeurs blindées de nos sous-sols pour une exposition. Invitation à «(re)penser l’histoire, les utilisations ainsi que la postérité de ces espaces souterrains.» A voir dans un abri désaffecté jusqu’au 8 juin, elle conte l’histoire de leurs constructions, leurs usages réels et imaginés ainsi que leurs potentielles réappropriations en tant qu’espaces communs.»

Classique: la Cité en fête

Le Chœur de la Cité célèbre ses 50 ans! L’ensemble lausannois fondé par Carlo Hemmerling a connu de prestigieux directeurs, tels Charles Dutoit, Michel Corboz, Véronique Carrot et Dominique Tille. Pour le concert du jubilé, l’actuel chef, Renaud Bouvier, dirige le «Magnificat» et l’«Oratorio de l’Ascension» de Bach, avec d’excellents solistes et l’OCL.

Concert: génies précoces

Le prochain concert dominical de l’OCL fait la part belle aux premiers chefs-d'œuvre de compositeurs extraordinairement doués. Mendelssohn avait 13 ans quand il a écrit son premier «concerto pour violon» et Schubert 18 au moment de sa «3e symphonie». Dans les deux cas, des musiques d’esprit classique, mais à l’inspiration jaillissante, comme une fontaine de jouvence. La violoniste Anna Vasilyeva et le chef Jonas Alber sont aux manettes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.