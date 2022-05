Service public de proximité à Rennaz – Fonctionnaires et gens du voyage seront mieux logés Après vingt ans, la mue des locaux occupés par la gendarmerie et le service d’entretien des routes est enfin en marche. Elle s’accompagne d’une amélioration de l’aire de transit attenante. David Genillard

Les espaces dédiés aux trois services publics seront totalement reconfigurés pour répondre aux besoins actuels. DR – Stratus

Les particules du CERN genevois tournent à des vitesses vertigineuses. La révolution du CERN (Centre d’entretien des routes nationales) de Rennaz aura été un poil plus lente. Construits en 1970, les locaux qui abritent des collaborateurs de l’Office fédéral des routes, de la Direction générale vaudoise de la mobilité et des routes (DGMR) et de la gendarmerie rêvent d’une mue depuis une vingtaine d’années. «En 2005, la Commune avait délivré un permis pour l’installation de modules provisoires… pour une durée de cinq ans», rappelle la syndique de Rennaz, Muriel Ferrara. Cette situation «transitoire» est enfin en passe d’évoluer: les plans du nouveau centre seront à l’enquête dès mardi.