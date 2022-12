Découverte et gastronomie suisse – Fondue pour amateurs de sensations Avec le froid l’envie de passer des moments conviviaux autour d’un caquelon vous gagne aussi ? Voici huit expériences à tester pour rompre la routine de la fondue mangée à la maison. Say Cheese ! Anita Suter et Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Le Train du fromager circule entre Morges et Bière. DR

En train historique

1 / 2 Le Train du fromager circule entre Morges et Bière DR