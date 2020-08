Jeunes décibels pour les vieux – Fontaines D.C. ravive avec brio un bon rock régressif La sortie de l’excellent «A Hero’s Death» du combo dublinois s’avère le prétexte parfait pour prendre le pouls d’une musique vieillissante et toujours plus référencée. Boris Senff

Non, pas de retour au Manchester de 1979 avec Fontaines D.C., mais un sursaut mélancolique dublinois qui cravache sa nostalgie du postpunk prémillésimé. DR

Pour ceux qui ont encore la force de simuler l’orgasme sonique, la sortie du deuxième album de Fontaines D.C., «A Hero’s Death» fait figure de petit événement discographique niché dans la touffeur du milieu de l’été. Alors que la canicule sévit, n’est-il pas souhaitable, en effet, de se plonger dans la cuve réfrigérante du postpunk dont les Dublinois font figure de représentants presque millésimés? L’album «Closer» de Joy Division vient de fêter ses 40 ans mais Fontaines D.C. ne semble vivre que pour une seule obsession: se persuader que le mythique groupe de Manchester fait partie de ses plus valeureux contemporains et qu’il est loisible de croiser son chanteur Ian Curtis – pourtant mort par pendaison le 18 mai 1980 – dans n’importe quel pub irlandais.

La comparaison entre les deux groupes a souvent été faite (sans oublier la référence à The Fall), elle n’épuise d’ailleurs pas le caractère bien trempé des derniers arrivés (découverts live en 2018 au festival veveysan Nox Orae en 2018) mais elle indique implacablement dans quel cercle régressif se situent le rock actuel et ses aficionados, le plus souvent pétris d’une nostalgie infinie pour les décennies d’un âge d’or que personne ne conteste mais dont l’enfermement qu’il provoque interroge. Sans rien enlever aux qualités de cette dernière production des Fontaines D.C. (qui, par moments, penchent d’ailleurs avec bonheur du côté des Smiths), il n’est pas anodin de souligner la perspective de fuite (dans le passé) qu’ouvre leur démarche.

L’autocannibalisme musical

L’autocannibalisme sévissant dans d’innombrables mouvements musicaux a déjà été décrit (lire «Rétromania» de Simon Reynolds). Mais, dès lors qu’il se produit dans des mouvances qui ne profitent plus d’une cote démesurée – quelques jeunes philologues mis à part, les fans de postpunk se recrutent désormais chez les quinquagénaires – quel sens faut-il lui donner puisqu’il ne vise assurément pas un accès à une gloire massive? Les groupes qui s’y adonnent estiment-ils que les périodes de leur fascination auraient manqué leur rendez-vous avec l’histoire et qu’il s’agirait de leur donner une seconde chance? Peut-être… Même si, dans le cas du postpunk (ou new wave en français imprécis), la floraison, même tardive, suscitée par ce courant n’a pas manqué. L’inversion de la proposition semble plus ajustée: face à un présent sans issue, le retour au passé serait l’une des seules échappatoires.

Entre des groupes historiques qui cravachaient leur monture pour ouvrir des brèches dans un classicisme rock déjà menaçant déjà et les groupes actuels qui retournent à l’utérus de leurs obsessions, la symétrie n’est pas parfaite. La critique n’a pas manqué de décrire les Fontaines D.C. comme se situant sur le seuil du postpunk, cherchant le moment nucléaire de cette musique, son orée, en deçà de ses accomplissements. Il appartient à chacun de juger si cette attitude esthétique relève du dernier snobisme ou de la seule possibilité permettant de concilier érudition et sauvagerie. Aux prises avec ses spectres, les Irlandais hantés signent en tout cas un grand disque aux titres qui ne trompent pas sur la marchandise ( «A Lucid Dream», «Oh Such A Spring», «I Was Not Born») et qui frappera forcément les (vieux) esprits d’aujourd’hui.