Dixième disque – Foo Fighters, «foo» de joie Cloué au sol, le plus grand groupe de rock n’en perd pas son moral. Il a chanté pour Joe Biden et sort un nouvel album qui groove. Coup de fil. Francois Barras

Foo Fighters, 27 ans et toutes ses dents. Né après Nirvana sous l’impulsion du chanteur et guitariste Dave Grohl (milieu, chemise foncée) et du bassiste Nate Mendel (t-shirt vert), il s’est stabilité en sextette pour faire la razzia des stades. Bientôt.

Incroyable tableau! Le mercredi 20 janvier à 18 h, au moment exact où Foo Fighters jouait sur les écrans de 40 millions d’Américains pendant la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le téléphone sonnait et le bassiste Nate Mendel faisait hello. Ce qui prouve: que le différé est bien utile au temps du Covid, que Foo Fighters est l’un des ultimes géants du rock et que ses membres votent démocrate. Et aussi que leur nouveau disque, «Medicine at Midnight», paraît suffisamment important à leurs yeux pour que le musicien passe un coup de fil transatlantique plutôt que de suivre dans son salon sa prestation enregistrée et glaner auprès de sa famille et de ses potes les lauriers d’un succès sans commune mesure.