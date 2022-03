Sport/Russie – Foot: Adidas suspend son partenariat avec la fédération russe

Tennis

La meilleure joueuse russe de tennis, Anastasia Pavlyuchenkova, a exprimé son «désaccord» avec la guerre que mène son pays en Ukraine et son impuissance à s’y opposer autrement que par sa prise de parole, sur Twitter mardi.

«Je joue au tennis depuis que je suis enfant. J’ai toujours représenté la Russie. C’est ma maison et mon pays. Mais désormais j’ai peur, tout comme mes amis et ma famille. Mais je n’ai pas peur de dire quelle est mon opinion. Je suis contre la guerre et la violence», a notamment écrit la No 14 mondiale, dans une publication sur son compte Twitter.