Football – 1re ligue – Terre Sainte et Meyrin ont l’occasion de relever la tête Battus lors de leurs trois premières sorties, les Vaudois recevront Meyrin ce mercredi, pour un premier match de la peur. André Boschetti

Pour débloquer son compteur dès mercredi contre Meyrin, l’US Terre Sainte compte beaucoup sur les qualités de finisseur de Ridvan Hysenaj, auteur de neuf réussites la saison passée. LDD

La soirée de mercredi s’annonce très chaude du côté de Coppet, où aura lieu un derby déjà à haute tension entre Terre Sainte et Meyrin. À eux deux, ces voisins ne comptent en effet qu’un seul point et naviguent donc déjà en eau trouble. Presque une habitude pour les Vaudois, mais une anomalie pour des Genevois, qui avaient manqué d’un rien les finales de promotion il y a trois mois. «Je ne parlerais pas de match de la peur si tôt dans la saison, tempère Jordi Peracaula, qui remplace provisoirement Pablo Higueras à la tête de l’équipe vaudoise, mais d’une opportunité, pour les deux équipes, d’entrer dans une dynamique positive.»

Un été mouvementé

Les chiffres résument encore mieux que les mots l’entame de championnat compliquée que vit l’US Terre Sainte. Et, surtout, le contraste frappant avec celle de la saison passée. Il y a douze mois, le club de La Côte avait réussi un carton plein lors des trois premières journées alors que son bilan actuel indique un seul but inscrit pour onze concédés. «Cette situation ne plaît à personne, continue Jordi Peracaula. Mais ces difficultés initiales étaient en partie prévisibles. Suite à notre bon dernier championnat (ndlr: le meilleur de l’histoire du club avec un 8e rang final), cinq de nos titulaires nous ont quittés, cet été. De plus, nous avons rapidement perdu, sur blessure, trois joueurs clés supplémentaires qui ne reviendront que dans quelques semaines. Dans ces conditions, il nous faudra un peu plus de temps que prévu pour intégrer les nouveaux, tous en provenance de ligues inférieures, et leur permettre de digérer le changement de niveau; mais nous y parviendrons, j’en suis convaincu.»

«Nous avons l’un des plus petits budgets de 1re ligue et perdre nos meilleurs éléments est presque une constante chez nous.» Thomas Kuepfer, président d’US Terre Sainte

Un optimisme que partage Thomas Kuepfer. «Malgré ces difficultés, nous restons sereins, assure le président d’USTS. Personnellement, je m’attendais un peu à un début de ce genre, au vu de tout ce qui s’est passé cet été. Nous avons l’un des plus petits budgets de 1re ligue et perdre nos meilleurs éléments est presque une constante chez nous. Comme la difficulté de compenser ces départs avec des éléments de valeur sensiblement égale. Mais cette année, entre ces envies d’ailleurs et les blessures, cela fait beaucoup. Notre volonté, au comité, c’est bien sûr de prolonger le plus longtemps possible notre aventure à ce niveau mais sans mettre la santé financière du club en danger. Je suis le président des 35 formations qui représentent aujourd’hui l’US Terre Sainte, pas seulement celui de l’équipe de 1re ligue.»

Un autre derby samedi

Pour sa cinquième saison en 1re ligue, l’objectif du club vaudois sera donc une fois encore le maintien. Qui passe impérativement par un déclic que seule une victoire peut provoquer. Le calendrier, avec deux rencontres à domicile en trois jours – USTS recevra ensuite La Sarraz-Eclépens, samedi – offre une double possibilité à l’équipe du duo Higueras-Peracaula d’y arriver très vite. Capital pour que le groupe puisse ensuite travailler et progresser dans la sérénité.

