Football

Adieuà la Pontaise

À propos de l’article intitulé «Les adieux sans larmes du LS à la Pontaise» («24 heures» du 7 novembre 2020).

Votre journal a évoqué les heures glorieuses du Stade Olympique. La photo du fameux Lausanne-Servette 4-0, stade envahi pacifiquement par 32’000 spectateurs, a été ressortie comme l’un des moments phare de ce passé. Se souvient-on que quelques semaines plus tard, à la Pontaise également, le Servette de Jean Snella eut l’occasion de prendre sa revanche, en Coupe de Suisse cette fois?

Il repartit avec une nouvelle piquette, 5-1. Buteur et passeur, un homme illumina la Pontaise de toute sa classe cette saison-là, au cœur d’un LS coaché par le dentiste Charles Marmier. Il s’appelle Roger Vonlanthen. Il a fêté ses 90 ans le 5 décembre. Santé, Maestro!

Pierre Genton, Prilly

Votations

Un oui populaire mais un non «constitutionnel»

À propos de l’article intitulé «Sur les réseaux, la campagne antivaccin bat son plein» («24 heures» du 30 novembre 2020).63 ans de vie, c’est plus de connaissances de mon corps que tous les chiffres utilisés par des médecins qui veulent m’apporter le bien sans m’avoir jamais consulté. J’ai toujours refusé les vaccins, antibiotiques, crèmes solaires ou autres émanations des pharmas censées m’apporter bonheur et immortalité, et je me porte à merveille, mon dernier jour de lit remontant à 1996.

Je n’empêche personne de se faire vacciner et j’accepte qu’au travers de mes impôts on offre ce vaccin à qui le veut, en me réjouissant que les vaccinés seront de facto protégés. Je refuse simplement d’affaiblir mon système immunitaire par de la chimie à laquelle je ne crois pas, et j’accepte, comme j’en ai la liberté, de mourir si c’est mon heure. Quarante-cinq ans de moto sans me tuer et je devrais avoir peur d’un nanovirus? Si je meurs, je ne saurai même pas que je suis mort, donc, où est le problème?

Mes directives anticipées sont déposées, entre autres chez mon médecin: Je refuse (accident ou maladie) les soins intensifs et la ruine de dix familles d’actifs pour prolonger ma vie de quelques mois, avec une qualité fortement amoindrie. Je ne juge pas ceux qui ne pensent pas comme moi, qu’on me foute donc la paix en ce qui concerne la gestion de ma vie, et qu’on cesse de me vilipender comme «complotiste» ou «dangereux irresponsable» parce que j’ai l’outrecuidance de ne pas penser comme la pensée officielle.

Heureusement pour moi, le Goulag n’existe plus. Comme n’importe quel imbécile j’ai le droit de réfléchir, et j’assume le risque d’une réflexion erronée. Je n’ai besoin ni des mouvements de masse, ni des réseaux sociaux (sur lesquels je ne vais jamais) pour me faire une opinion personnelle. Je suis à risque, je sais que la mort est notre but à tous et je l’accepte.

François Junod, Forel

Quel chemin pour la suite?

En ce dimanche soir de votation, deux réalités nous sautent à la figure: Enviée par nos voisins, la démocratie suisse est un bien précieux. À ceux qui scrutaient notre décision, à nos jeunes en particulier, nous venons pourtant de montrer que son exercice peut aboutir à refuser de faire un pas en direction du respect de l’homme et de la nature.

Comme trop souvent – et cette fois malgré une mobilisation militante remarquable – notre belle machine à prendre des décisions collectives donne une réponse conformiste, peureuse, égoïste.

En même temps, une seconde réalité nous taraude: Nous devons sans délai construire un autre monde. Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, l’inégalité croissante ne nous laissent aucune échappatoire. Nous avons urgemment à construire une société, une planète différente. Bref, en plus des gestes et des changements d’habitudes individuels, nous avons des décisions collectives fondamentales à prendre très rapidement. Celles-ci, nous le savons, ne peuvent qu’être dérangeantes.

Mais si, là encore, c’est la peur de perdre son confort, le faible niveau de conscience de la réalité du monde, rendus efficaces dans l’urne par le lobbyisme indécent des puissances financières qui l’emportent, comment faire des pas réels vers cet autre monde? Comment avec un tel conformisme, avec si peu de tonus, avec des adversaires si puissants et manipulateurs, utiliser la démocratie pour innover?

Quel chemin prendre pour la suite? La démocratie a l’ambition d’empoigner les problèmes de manière civilisée. La rendre inefficace, c’est choisir un autre chemin: Régler les choses plus tard en nous tapant dessus les uns les autres… Des grands-parents soucieux de l’avenir de leurs enfants et petits-enfants.

Christine et JacquesLongchamp, Christine et Jacques Dubochet, Morges

Politique

Le PBD, c’est fini

À cause de ce terrible virus, la génération de ceux nés avant ou pendant la guerre s’éteint dans le silence et la solitude. Triste et immérité pour ces hommes et ces femmes qui avaient connu l’appréhension et la peur durant la terrible Seconde Guerre mondiale.

À la fin du conflit, ils se sont mis à la tâche et ont construit notre pays tel qu’il est, certes imparfait mais plus riche et plus solidaire. N’oublions pas de dire à nos parents, grands-parents merci et je t’aime.

Sandrine Pittolaz-Croutaz, Saint-Prex

Lausanne

Un permis de construire non conforme

Ce parti était destiné à une courte vie. Un parti politique, quel qu’il soit, où qu’il se situe sur l’échiquier, doit être fondé sur des valeurs, sur un idéal. Le Parti socialiste voudrait plus d’égalités. L’UDC voudrait plus de responsabilités personnelles. Ce sont des objectifs respectables et durables.

Le PBD était né sur une trahison additionnée d’opportunités. Madame Widmer-Schlumpf qui rêvait d’être conseillère fédérale comme son papa s’est acoquinée avec les socialistes qui voulaient renverser Christoph Blocher.

Elle a trahi son parti pour arriver à ses fins. Et l’opération a réussi. Ce fut la base de départ du PBD. Un certain nombre de personnalités sont venues se greffer sur ce parti par ambition personnelle. Sur de pareilles bases, on ne peut rien construire de durable.Il est cocasse que le PBD confie ses reliques à l’ancien parti catholique.

Jean Fattebert, Villars-Bramard

Black Friday

Vendredi Noir, billet d’humeur…



Pour les théâtres et la culture, «Vendredi noir» en effet, mais pas pour tout le monde! J’arpentais la rue de Bourg à Lausanne et vers 13 h, ressentant l’envie légitime de me ravigoter, je me mets en quête d’une petite soupe chaude. Impossible! Danger! Tout fermé! Il est vrai que si j’avais poussé jusqu’au MacDo, j’aurais trouvé de quoi me sustenter, mais j’ai mes préférences…

Soudain, comme pour me sortir de ma morosité affamée, je réalise: Black Friday! Rues noires de monde, masque obligatoire fort aléatoire, remises de prix étourdissantes sur toutes sortes de prestations, articles «essentiels» en cette période troublée: des fringues comme si on en mangeait, coiffures de toutes sortes, faux ongles, même des régimes pour maigrir avant Noël.

Mais les petits restos, plaisir d’un chocolat chaud en terrasse, flâner à plusieurs dans une librairie, groupes de parole sans frontières malgré «gestes barrières», ateliers de lecture, d’écriture qui respectent «la distance», représentations théâtrales, musées, cinémas, écoles de danse, spectacles de musique, de poésie qui palpitent dans nos théâtres. Non! Même s’ils contribuent grandement à notre santé mentale, ces lieux de vie sont fermés vraisemblablement jusqu’au 31 janvier en raison de la contamination possible.

Lorsque, ado, j’ai découvert Huxley et Orwell, je n’imaginais pas de telles absurdités sciences-fictionnelles. J’admets les restrictions nécessaires mais je veux comprendre la cohérence de ces mesures prophylactiques sélectives. Sauver ce qu’il reste de culture est une urgence sanitaire.

Marie Deveaud-Plédran, ancienne conseillère communale à Lausanne

Une mascarade commerciale

Notre civilisation est vraiment en pleine décadence. Black Friday,encore un anglicisme avec une légère connotation raciste.

Comment peut-on donner autant d’importance à cette mascarade commerciale. Certaines personnes suivent aveuglément et comme des moutons tout ce qui vient des États-Unis. C’est peut-être les mêmes personnes qui ont cru qu’ils avaient un bon président.

Charles Jaccard, Penthalaz

Stations de ski

Nos hôpitaux risquent la surcharge

Si j’étais Monsieur Macron, je ne me contenterais pas d’exiger sept jours de quarantaine pour les utilisateurs de remontées mécaniques des stations de ski des pays qui, comme la Suisse, autorisent leur fonctionnement pendant les Fêtes. J’exigerais de mes concitoyens, qu’en cas d’accident sur les pistes, ils restent hospitalisés dans ces pays jusqu’à complet rétablissement.

En effet, il est vraisemblable que les remontées mécaniques, les queues pour y accéder avec les règles antiCovid mises en place ne présentent pas plus de danger que les transports publics. Par contre, les accidents de ski qui surchargeront nos hôpitaux et les soignants sont le vrai problème tant en France, qu’en Suisse ou ailleurs!

Renée Perrin-Duc, Lausanne

Semi-confinement

Dessus du panier au fond de la corbeille?

Les Genevois chez Ikea à Aubonne, des Romands qui se rendent dans les restaurants bernois y compris certains béliers, les Bâlois de la ville qui se rendent au resto chez leur moitié campagnarde et j’en passe, la liste est longue. Je ne crois plus à notre démocratie.

Nos élus sont égarés, ils sont à l’image même de notre société, ils ont perdu le sens du bien commun, la solidarité. Ils se muent dans un individualisme à faire peur. Du dessus du panier, ils sont passés au fond de la corbeille, à bon entendeur, secouez-vous!

Jean-Jacques Chevalley, Denezy



Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité. la publication se fait à l’entière discrétion de 24 heures.

La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.