Football – Le Lausanne-Sport domine un remarquable Vevey Les Lausannois de Ludovic Magnin ont dû s’employer pour éliminer de la Coupe le pensionnaire de 1re ligue, grâce à trois buts signés Ilie, Labeau et Coyle (0-3), devant 2600 spectateurs. André Boschetti

Malgré les apparences, le LS n’a pas eu la vie simple face à Vevey. Keystone

Malgré une magnifique résistance du Vevey-Sport, le Lausanne-Sport s’est, comme attendu, qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Mais, contrairement à ce que l’on pouvait penser, il a dû suer avant de faire la différence face à son valeureux adversaire de 1re Ligue. Surtout lors d’une première mi-temps que les Lausannois ont certes dominée mais longtemps sans réussir à inquiéter Grivot, si l’on excepte une superbe action collective conclue par un centre de Custodio que Baldé ne parvenait pas à dévier au bon endroit (12e).

En face, agressifs et bien organisés autour de la paire Megier-Zivic, les Veveysans laissaient un minimum d’espaces à leurs adversaires. Et lorsqu’une brèche s’ouvrait, la reprise de la tête de Labeau manquait de puissance (29e), sa déviation du pied de précision (31e) ou alors le but du Martiniquais était justement annulé pour une faute préalable sur Megier (35e). Pour voir le LS prendre l’avantage, il a fallu patienter quelques minutes de plus. Sur un corner de Custodio, le ballon arrivait finalement sur la tête de Labeau. Un peu gêné par Dussenne, le gardien veveysan ne pouvait que repousser le ballon sur le pied d’Ilie, qui ouvrait sans problème le score.

Vevey a tenté, sans conclure

Un but libératoire pour le LS et fatal à un adversaire qui avait auparavant eu toutes les peines du monde à s’approcher de Castella. Et lorsque la situation devenait intéressante, Diarra (8e) d’abord puis Hajij (37e) voyaient leurs frappes lointaines finir largement au-dessus du but lausannois.

Comme on le sentait déjà en fin de première mi-temps - tir sur le poteau de Baldé (43e) - le LS tenait un os qu’il n’allait plus lâcher. Avec d’autant moins de pression que Labeau lui offrait un double avantage, sur un bon centre de Giger, à peine les deux équipes revenues sur le terrain (48e). Loin de se décourager, Vevey tentait alors de jeter ses dernières forces pour bousculer le LS. Sans succès malgré quelques offensives bien construites mais mal conclues, comme lorsqu’un tir croisé de Kolua manquait de peu sa cible (69e). Tout cela avant que Coyle ne scelle le score final dans le temps additionnel.

Comme prévu, le LS continue donc son parcours dans une Coupe de Suisse que Vevey quitte, lui, la tête très haute.

Vevey - Lausanne-Sport 0-3 (0-1) Stade de Copet. 2600 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: M. Kanagasingam. Buts: 40e Ilie 0-1, 48e Labeau 0-2, 92e Coyle 0-3. Vevey: Grivot; Perracino, Megier, Zivic, Iyeti; Cid; Gomes (50e Mapwata), Charveys (79e Gonçalves), Hajij (64e Ayina), Nioby (64e Oberlin); Diarra (64e Kolua). LS: Castella; Giger, Dussenne, Husic, Kablan (66e Grippo); Baldé (46e Schwizer), Custodio, Bernede (83e Kukuruzovic), Ilie (66e Coyle); Labeau, Sène (46e Roche). Avertissements: Roche (78e). Notes: LS sans Sanches (suspendu).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

