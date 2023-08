Football – Le LS ridiculisé à domicile par Winterthour Le Lausanne-Sport a pris une leçon par le FC Winterthour sur sa pelouse synthétique, lors de la 5e journée de Super League (2-5). Matteo Di Guisto s’est promené et le public a sifflé. Robin Carrel

Le Lausanne-Sport de Noë Dussenne, auteur d’un doublé en fin de match, a sombré à la Tuilière face à Winterthour. Keystone

Si la troupe de Ludovic Magnin veut assurer son maintien dans l’élite avec tranquillité cette saison, elle va devoir montrer complètement autre chose à ses supporters. Trois semaines après une défaite contre Yverdon (1-2), c’est cette fois Winterthour qui est venu chiper trois points facilement. Les Vaudois, pas au point techniquement, ont en prime été battus dans l’engagement. Rédhibitoire en Super League.

Ce LS-Winti était placé sous le signe de l’amitié. Non seulement parce que les fans des deux équipes sont en quelque sorte jumelés, mais aussi parce que les Vaudois ont offert un maillot floqué à leur ancien joueur Aldin Türkes, parti dans la banlieue zurichoise cet été après quatre ans passés sur les hauts de Lausanne. Dans sa grande bonté, en plus du paletot à son nom, le club de la capitale olympique a offert l’ouverture du score à son ancien attaquant bien servi par Samuel Ballet au milieu d’une défense apathique (10e). Pas le dernier cadeau de la soirée.

Dussenne adoucit la note

Le tir de Matteo Di Giusto (20e) sur le poteau droit d’un Thomas Castella battu a été la deuxième sonnette d’alarme pour un Lausanne-Sport incapable de cadrer un seul tir au cours de la première heure de jeu. Même quand Olivier Custodio s’est trouvé à la réception d’un centre en retrait de Brighton Labeau (49e), le capitaine a manqué sa reprise à 5 mètres des buts de Markus Kuster. Un moment clé.

Dans la foulée, Adrian Gantenbein et Di Guisto ont inventé un une-deux qui a permis au premier de tromper le portier lausannois (53e). Le deuxième, ancien international M21 et toujours aussi bon, a encore trouvé Samuel Ballet pour le 0-3, quatre minutes plus tard. Une frappe de l’entrant Kaly Sène a fait trembler la transversale (69e), mais c’est sur un de ses innombrables coups de coin (11 corners à 1!) et sur un centre raté mais directement au fond que Lausanne a un peu adouci la note, les deux fois par Noë Dussenne (78e et 91e). Sayfallah Ltaief a toutefois remis deux coups de sel sur la facture, bien trop facilement (86e et 93e).

Lausanne-Sport – Winterthour 2-5 (0-1) Stade de la Tuilière, 5106 spectateurs. Arbitres: Schnyder, M. Zürcher/B. Zürcher. Buts: 10e Turkes 0-1. 53e Gantenbein 0-2. 57e Ballet 0-3. 78e Dussenne 1-3. 86e Ltaief 1-4. 91e Dussenne 2-4. 93e Ltaief 2-5. Lausanne: Castella; Giger (73e Grippo), Dussenne, Husic, Kablan (58e Poaty); Custodio (73e Kukuruzovic), Bernede, Sanches; Baldé, Labeau (59e Sène), Ilie (59e Suzuki). Entraîneur: Ludovic Magnin. Winterthour: Kuster; Gantenbein, Lekaj, Stillhart, Diaby; Jankewitz (88e Arnold), Zuffi; Ballet (80e Ramizi), Di Giusto (66e Araz), Burkart (66e Ltaief); Turkes (80e Buess). Entraîneur: Patrick Rahmen. Avertissements: 35e Jankewitz. 40e Baldé. 76e Ballet. 79e Magnin. Notes: le LS sans Dabanli, Okuka, Spiegel, Nanizayamo (tous non convoqués), ni Traoré (blessé). Winterhour sans Abaz, Gelmi, Manzambi, Corbaz, Gonçalves, Chiappetta, Lüthi, Holenstein (tous non convoqués), Sidler (suspendu), ni Rodriguez (blessé). 20e, tir de Di Giusto sur le poteau. 69e, Sène trouve la transversale.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

